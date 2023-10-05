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Güncel

Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konferansı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konularının değerlendirildiği video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

5 Ekim 2023 Perşembe 22:24 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konferansı gerçekleştirildi
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Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu video konferans toplantısı yapıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin Valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarıyla Video Konferans toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın ana gündem maddeleri; başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu düzensiz göç ve siber suçlar." ifadelerini kullandı.

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