Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konferansı gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu video konferans toplantısı yapıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin Valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarıyla Video Konferans toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın ana gündem maddeleri; başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu düzensiz göç ve siber suçlar." ifadelerini kullandı.