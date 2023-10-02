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  • Operasyonlar kesintisiz sürüyor... Bakan Yerlikaya duyurdu: 75 piyade tüfeği ele geçirildi
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Operasyonlar kesintisiz sürüyor... Bakan Yerlikaya duyurdu: 75 piyade tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi. Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz.” dedi.

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 13:13 - Güncelleme:
Operasyonlar kesintisiz sürüyor... Bakan Yerlikaya duyurdu: 75 piyade tüfeği ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi." dedi.

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