İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bitlis, Ban, Hakkari ve Diyarbakır'da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi." dedi.

BİTLİS, VAN, HAKKARİ VE DİYARBAKIR'DA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (BTÖ) ARAZİDE SAKLADIĞI SİLAH VE MÜHİMMATA YÖNELİK BİR ÇOK İLDE BAŞLATILAN OPERASYONLARDA 7️⃣5️⃣ PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ❗️



KAHRAMAN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE SİLAH ÇEKEN HİÇBİR HAİNİ AFFETMEYECEĞİZ❗️



❌#Bitlis İl... pic.twitter.com/yKGe5CaadI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 2, 2023