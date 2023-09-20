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Bakan Yerlikaya duyurdu: Abdulaziz Ramih hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan gerçek adı Abdülaziz E. Alhajri olan Abdulaziz Ramih hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur' dedi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: Abdulaziz Ramih hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan gerçek adı Abdülaziz E. Alhajri olan Abdulaziz Ramih hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle;

Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir.

Şahsın, Atatürk'e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir.

Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Konu hassasiyetle takip edilmektedir.❗️

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