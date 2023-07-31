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Esenyurt'taki tekel saldırısında yeni gelişme!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'taki tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin şüphelilerin tamamının yakalandığını bildirdi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 18:19 - Güncelleme:
Esenyurt'taki tekel saldırısında yeni gelişme!
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898'nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.

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