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Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 08:18 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

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