Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Erzincan'ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.
Erzincan'ın Kemah Kırsalında Düzenlenen KAHRAMANLAR-28 Operasyonunda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 20, 2023
��1️⃣'İ YEŞİL
⬜️1️⃣'İ GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE 2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️
21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU'yu, 10 Haziran 2016... pic.twitter.com/IgzfePc6O5