Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç çetelerine darbe: 41 operasyonla 66 şüpheli tutuklandı

Yerlikaya, İzmir'de bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru İzmir" konulu güvenlik toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

4 Haziran-1 Kasım tarihlerinde İzmir'in daha huzurlu ve güvenli olması için yapılan çalışmaları aktaran Yerlikaya, çarşılarda, sokaklarda evlerine helal lokma götürmek için çalışan, vergisini ödeyen esnafa musallat olan organize suç örgütlerinin huzur ve güvenliğe zarar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle "bu şehir eşkıyalarının" işlediği suçları yanlarına bırakmayacaklarını söyleyen Yerlikaya, "Hepsini tek tek adalete teslim etmekte kararlıyız. Bakın bu amaçla da son 150 günde İzmir'imizde organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 41 operasyonda 184 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 66 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Bu noktadaki çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların tamamının sonunu getireceğiz. İzmir'imizde ve diğer şehirlerimizin her birinde hepsini adalete teslim edeceğiz." dedi.

İzmir'de zehir tacirlerine yönelik operasyonlara değinen Yerlikaya, "10 bin 84 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 12 bin 581 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 1018 şahıs tutuklanmıştır. Geleceğimizin göz aydınlığı çocuklarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Bir çocuğumuzu, bir gencimizi, bir evladımızı dahi bu uyuşturucu belasından kaybetmeye, Allah muhafaza kesinlikle tahammülümüz yoktur." ifadelerini kullandı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE İÇİN MOBİL GÖÇ NOKTASI



Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle de mücadelenin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

"Ne sınırlarımızdan bir göçmenin geçmesine ne de sınırlarımızdan başka bir ülkeye göçmen geçişine asla izin vermeyeceğiz." diyen Yerlikaya şöyle konuştu:

"Bu kapsamda düzensiz göçle mücadelemizde Mobil Göç Noktası adını verdiğimiz araçlarımızı devreye soktuk. Mobil Göç Noktası uygulaması, stratejimizde yer alan, sahayı daraltma ve sınır dışı süreçlerini hızlandırmaya yönelik bir çalışma. Biliyorsunuz pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde ilk kez bu uygulama İstanbul'da başlamıştı. Bugün itibarıyla artık İzmir'de 8 Mobil Göç Noktası aracımız hizmet veriyor."

Mobil Güç Noktası'nda bir yabancının düzenli ya da düzensiz göçmen olup olmadığının 1-2 dakikada tespit edilebildiğini aktaran Yerlikaya, "Böylelikle eğer düzenli göçmense kendisine anlayışı için teşekkür ediyoruz. Ama maalesef eğer düzensiz göçmense kendisini geri gönderme merkezimize götürüyor ve bilinen sınır dışı işlemleri sürecini de orada başlatıyoruz." dedi.

Yerlikaya, İzmir'in düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sahil şeridi olduğu için stratejik bir şehir niteliği taşıdığını ifade ederek 150 günde İzmir'de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 322 operasyon düzenlediklerini, bu operasyonlar sonucunda 455 şüpheli şahsın gözaltına alındığını ve 240 göçmen kaçakçısının tutuklandığını dile getirdi.

Tutuklananların dışında adli kontrol şartı uygulanan ve serbest kalanların da gözlerinin üzerlerinde olduğunu, hukuk kuralları içerisinde onları izlemeye, takibe devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "15 bin 217 düzensiz göçmen yakalanmış. Bunların 9 bin 512'si sınır dışı edilmiş, diğerlerinin de sınır dışı işlemleri devam etmektedir." dedi.

İki hafta önce Kalkan Operasyonları kapsamında Basmane'de gerçekleştirilen operasyonda 309 düzensiz göçmenin yakalandığını anımsatan Yerlikaya nerede düzensiz göçmenle ilgili bir talep, bir tespit varsa orada olduklarını bildirdi.

10 YAŞIN ÜZERİNDEKİ JANDARMA VE POLİS ARAÇLARINA YENİLEME KARARI



Tüm asayiş suçlarına karşı mücadelede emniyet ve jandarmanın gayet iyi yolda olduğunu dile getiren Yerlikaya şöyle devam etti:

"Ama daha iyi olacağız. İçişleri, yani güvenlik birimleri olarak suç işlenmesini önlemek birinci görevimiz. Bunun için hep sahada olacağız. Daha fazla görünür olacağız. Teknolojik sistemlerle beraber yani MOBESE sistemleriyle beraber daha fazla göreceğiz.

Olay sayılarını düşürmek, evet daha önceki döneme göre yani 2023'ün ilk 10 ayında, 2022 ve 2021 ile kıyasladığımız zaman iyi yoldayız. Ama biz iyi yoldayız diyerek hiçbir şekilde de rehavete kapılmıyoruz."

Suçların aydınlatma oranlarına bakıldığında ise İzmir'de asayiş suçlarında her 10 suçun 9'un üzerindeki rakamını aydınlattıklarını dile getiren Yerlikaya, özellikle mala karşı işlenmiş suçlarda daha iyi noktaya doğru gidildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, 2 ay sonra tekrar İzmir'e geleceğini, 2024'ün ilk aylarında şehrin huzur ve güveninde ne noktaya gelindiğini değerlendireceklerini belirterek kentte emniyet ve jandarmaya ait 10 yaşın üzerindeki 700 aracı da yenileyeceklerini aktardı.

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da katıldı.

