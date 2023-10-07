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Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 08:37 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya şöyle devam etti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ'cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H. K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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