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Bakan Yerlikaya, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 21:56 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile kente gelen Yerlikaya, Yüksekova'daki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde iş yerlerini dolaşan, vatandaşlarla sohbet eden Yerlikaya, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yerlikaya, daha sonra beraberindekilerle kent merkezindeki Fatih Kışlası'nda Jandarma Özel Harekat Taburuna geçti.

Bulvar Caddesi'ndeki esnafla bir araya gelen, kent sakinleri ve kanaat önderleriyle çay içen Yerlikaya, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde güvenlik güçleriyle bir araya gelen Yerlikaya'ya, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da eşlik etti.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Bakan Yerlikaya
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