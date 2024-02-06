Bakan Yerlikaya: Hayat normale dönünceye kadar deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

6 Şubat günü milyonların uykudayken depreme yakalandığını, depremden 13 dakika sonra AFAD tarafından Türkiye'deki tüm kurtarma ekiplerine deprem bölgesine intikal etmeleri yönünde talimat verdiklerini anlatan Yerlikaya, saat 05.02'de AFAD'ın Uluslararası Acil Yardım Çağrısı'nı kapsayan 4. seviye acil durum ilan ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere bakanları görevlendirdiğini anımsattı.

Depremden 1 saat 28 dakika sonra deprem bölgesindeki mevcut yöneticileri desteklemek için valilerin görevlendirilmesi talimatının verildiğini, 59 il valisi olmak üzere 708 mülki idare amirinin bölgeye hareket ettiğini belirten Yerlikaya, "Devletimiz ayağa kalkmıştı, milletimiz ayağa kalkmıştı. Binlerce kilometre uzaklıktaki dost ve kardeş ülkeler dahi yaşadığımız felaketin büyüklüğünün farkındaydı." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkazların altında bir can kurtarmak için canla başla çalışırken aynı gün saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığını ifade eden Yerlikaya, "asrın felaketi"nin 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır yıkıma neden olduğunu, 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiğini, 107 bin 213 kişinin yaralandığını, hayatını kaybedenlerden 12 bin 718'inin de Kahramanmaraş'tan olduğunu söyledi.

14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremlerde kiminin anne-babasını, kiminin evladını, kiminin kardeşini yitirdiğini, yaşanan bu büyük acının yürekleri dağladığını, nice hatıraların silindiğini, nice hayallerin de yarım kaldığını ancak birliğin, beraberliğin, kenetlenme ruhunun, kardeşlik bağlarının ise daha güçlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız acı bizleri birbirimize daha sıkı bağladı. Çünkü umudumuz acımızdan büyük olmalıydı ve hamdolsun öyle de oldu. O güzel adam Erdem Bayazıt diyor ya 'aşksız şehirler ölüdürler' diye. Biz baba ocağımız olan şehirlerimize aşkla bağlıyız. Kahramanmaraşlı kardeşlerim şehrine büyük bir aşkla bağlıdır. Bizler ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinin düştüğü her karış vatan toprağımıza hamdolsun aşkla bağlıyız. 'Bize sözlerimizden çok yüreğimizden anlayan gerek' dedi Kahramanmaraşlı kardeşlerim o en zor günlerde. İşte biz 85 milyon el ele gönül gönüle verdik, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu başlattık. Asrın felaketini asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük ve Sayın Cumhurbaşkanımız o zor günlerde büyük bir kararlılıkla ne dedi; 'Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini yapıp sizlere vereceğiz' dedi. Kardeşlerim şükürler olsun işte o günlere kavuştuk. 3 gün önce Hatay'da, 2 gün önce Gaziantep'te bugün de Kahramanmaraş'tayız. Deprem konutlarımızın kuralarını çekip hak sahibi kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Kahramanmaraş'ta toplam 78 bin 308 hak sahibimiz bulunuyor. Bugün 8 bin 122'si il ve ilçe merkezlerinde, 1167'si kırsalda olmak üzere 9 bin 289 konutumuzun kuralarını çekip siz kıymetli hak sahiplerine vereceğiz."

- 20 BİN KONUTUN YAPIMI SÜRÜYOR



Yaklaşık 20 bin konutun yapımının da olanca hızıyla devam ettiğini, onları da bitirerek hak sahiplerine teslim edeceklerini aktaran Yerlikaya, "Yedi güzel adamın diyarı Kahramanmaraş'ın sözü Türkiye'nin sözüdür. Eğer aşkın bir adı da yorulmamak ise biz durmayacağız, duraksamayacağız, son anahtar teslim edilinceye, hayat normale dönünceye kadar burada deprem bölgesinde olmaya, gece gündüz çalışmaya, sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Hak sahiplerine yeni yuvalarının hayırlı olmasını dileyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Depremin ilk anından itibaren asrın birlikteliğine liderlik ederek milleti için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren 11 ilimizin yardımına koşan dönemin Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, bakanlarımıza, şu an kabinemizde görev yapan kıymetli bakanlarımıza, binaların yapımında büyük emek sarf eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve bakanlığımızın kıymetli çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Teşekkürün en büyüğünü ise ata yurtlarına sahip çıkan sabırla, sebatla zor günlerin geçmesi için gayret gösteren, gösterdikleri anlayış ve dayanışma ruhuyla yapılan bütün çalışmaların bereketini artıran siz kıymetli Kahramanmaraşlı kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi, aziz milletimizi, tüm şehirlerimizi ve insanlığı bildiğimiz bilmediğimiz tüm afetlerden korusun. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun."