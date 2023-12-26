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Bakan Yerlikaya mahkeme kararını duyurdu: Artık milletimizin hizmetinde olacaklar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi' dedi.

IHA26 Aralık 2023 Salı 08:35 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya mahkeme kararını duyurdu: Artık milletimizin hizmetinde olacaklar
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun" ifadelerini kullandı.

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