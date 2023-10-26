İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2023 Cuma / 13 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2733
  • EURO
    30,2811
  • ALTIN
    1816.09
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yerlikaya: “Sahte Ses” operasyonunda 62 şüpheli şahıs yakalandı
Güncel

Bakan Yerlikaya: “Sahte Ses” operasyonunda 62 şüpheli şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de yapılan 'Sahte Ses' operasyonunda Örgütlü Olarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandı' dedi.

IHA26 Ekim 2023 Perşembe 08:23 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: “Sahte Ses” operasyonunda 62 şüpheli şahıs yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de yapılan "Sahte Ses" operasyonunda Örgütlü Olarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli şahıs yakalandığını belirtti.

"Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" diyen Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları, çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri ile düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları, örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları, örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir.

Şüpheli şahısların 42'si tutuklandı. 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.