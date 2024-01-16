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Sibergöz-15 operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-15 operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA16 Ocak 2024 Salı 13:20 - Güncelleme:
Sibergöz-15 operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheli şahısların farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları, vatandaşları arayarak kendilerinin kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara 'hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği' yönünde aldatıcı bilgiler vererek ikna ettikleri, ayrıca vatandaşları sahte sitelere yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin lira mağdur ettikleri belirlendi."

Yerlikaya, operasyon kapsamında 51 şüphelinin yakalandığını, yapılan aramalar sonucunda bir ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirerek, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Nitelikli dolandırıcılara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

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