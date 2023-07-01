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Bakan Yerlikaya uyardı: Sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın!

Kurban Bayramı'nın ardından dönüş yolculuklarına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

IHA1 Temmuz 2023 Cumartesi 13:41 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya uyardı: Sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın!
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Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenlerin geri dönüş yolculukları başladı. Tatilciler, trafik yoğunluğu oluşturdu ancak ulaşım aksamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Bakan Yerliklaya'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaştık. Artık dönüş yolculukları başladı. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. "Sağ salim vardık" telefonunuzu bekleyen sevdiklerinize bayram acısı yaşatmayın! İhtiyacınız olduğu anda 112 Acil çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

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