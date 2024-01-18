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Bakan Yerlikaya'dan 9 il için uyarı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa'da beklenen aşırı yağışa karşı uyardı.

IHA18 Ocak 2024 Perşembe 22:52 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan 9 il için uyarı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 19 Ocak 2024 Cuma günü (yarın) için aşırı yağışlar nedeniyle; 1 ilimizde turuncu uyarı, 8 ilimizde sarı uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilen ilimiz; Balıkesir. Sarı uyarı verilen illerimiz; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Manisa" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

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