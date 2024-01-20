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Bakan Yerlikaya'dan hutbe tartışmasıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da bir camide yaşandığı iddia edilen 'darp' olayıyla ilgili inceleme başlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı'da olayla ilgili inceleme başlatmıştı .

IHA20 Ocak 2024 Cumartesi 18:49 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan hutbe tartışmasıyla ilgili açıklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde 'şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan' cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından camideki "darp" iddiasına inceleme
  • Diyarbakır cami darp
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