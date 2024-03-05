Bakan Yumaklı: Daha önce örnek alırken artık örnek olan bir ülke haline geldik

Yumaklı, birtakım programlara katılmak üzere geldiği Konya'da Tarım Fuarı'nı ziyaretinin ardından Sarayönü ilçesinde Sarayönü Belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Vatandaşın desteğinin kendilerini gece gündüz demeden çalışmaya sevk ettiğini belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Sizin bu kıymetli desteğiniz yerelden biz hükümete kadar en büyük güvencemiz. Sizler arkamızda durduğunuz sürece bizler, sizler için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmek üzere, üçlü olacağız ve güçlü olacağız. Yani hem ilçe belediyesinde hem büyükşehir belediyesinde hem de hükümette bu senkronizasyon, bu güzel işbirliği hem ülkemizin, o inşa edeceğimizi söylediğimiz Türkiye Yüzyılı için hem de şehirlerimizin dünya çapında artık belli yerlere gelebilmesi için son derece önemli. Zaten sizin bütün dünyada tanınan bir büyükşehir belediye başkanınız var."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak da birer konuşma yaparak 31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlardan destek istedi.

Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyet, daha sonra Sarayönü'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ardından TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü ziyaret eden Yumaklı, burada büyükbaş tesisinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, Sarayönü'nden sonra Altınekin ilçesinde AK Parti Altınekin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin milletine verdiği sözleri her zaman tuttuğunu dile getiren Yumaklı, "Hepimiz biliyoruz ki bu memlekette bir yapıyormuş gibi yapanlar var bir de gerçekten yapanlar var. Neşet Ertaş'ın bir sözü, 'Biz çekmediğimiz derdin türküsünü yakmıyoruz' der. Bizler de öyle. Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye neler yapılabilir, neler yapılması gerekir? Bunun derdinde olan liderlerimiz var. Bunun gece gündüz çilesini çeken bir Cumhurbaşkanımız var. Her şehrin derdiyle dertlenen bir kabinemiz, hükümetimiz var." ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK OLAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK"

Yumaklı, AK Parti hükümetlerinin iktidara geldiği günden bu yana ülkenin dört bir yanına hizmet götürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Biz bütün bunları size anlatırken, 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' diye anlatıyoruz. Genel seçimlerden önce bir düşünün, 6'lı masalar, 7'li masalar, neler vadettiler, neler söylediler. Bugün onların hiçbirisi yok, tuz buz olup dağıldılar. Neden? Onların ortak paydası, onları birleştiren şey menfaatleriydi. Menfaat gitti, ortada ne masa kaldı ne o masanın üyeleri kaldı ama Cumhur İttifakı öyle olmadı. Cumhur İttifakı başından sonuna kadar 'Bu memleketin insanı için varız' dedi, 'milletin hizmetkarıyız' dedi. Kaldı ki bunu hep söylüyoruz, şiarımız her zaman bu millete efendi olmak değil, hizmetkar olmak üzere olduğu için memleketin gelişmesine dair ne varsa bunları yapmak üzere vazifelerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz."

Türkiye'nin ikinci yüzyılını vatandaşlarla omuz omuza inşa etmeyi hedeflediklerini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu memleketin istiklalini ve istikbalini, çocuklarımızın geleceğini olması gerektiği gibi, daha ilerilere taşıyacak ne varsa onu yapalım. Daha dün 'ya adamlar yapmış' derken bugün 'Türkiye Cumhuriyeti yapmış' dedirtiyoruz. Daha önce örnek alırken artık şimdi örnek olan bir ülke haline geldik. Bütün bunlar hem hükümet olarak hem bu ülkenin liderleri olarak hem siz vatandaşlarımız, milletimiz olarak el ele, kol kola vermenin bir sonucudur."

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere ve AK Parti Altınekin Belediye Başkan adayı Agah Yılmaz da konuşma yaparak vatandaşlardan destek istedi.