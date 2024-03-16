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Bakan Yumaklı: İzmir 'dağ' gibi bir belediye başkanına kavuşmak için gün sayıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'İzmir 'dağ' gibi bir belediye başkanına kavuşmak için gün sayıyor. 17 gün sonra inşallah hep birlikte yine beraber olacağız.' dedi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 18:46 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: İzmir 'dağ' gibi bir belediye başkanına kavuşmak için gün sayıyor
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Bakan Yumaklı, Bayındır'da yapım çalışmaları süren ve tamamlandığında 890 dönümlük alanda hizmet verecek olan Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Burada açıklama yapan Yumaklı, Türkiye'de 60 organize tarım bölgesi için planlama yapıldığını, bunlardan 40'ının tüzel kişilik kazandığını hatırlattı.

Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesinin gelecek yıl tamamlanmasının öngörüldüğünü aktaran Yumaklı, buranın, tarımsal ürünlerin işleneceği entegre bir bölge olarak hizmet vereceğini dile getirdi.

Tire Süt Kooperatifi Süt İşleme Tesisini ziyaret edip çiftçilerle bir araya gelen Yumaklı, daha sonra Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık lansmanına katıldı.

Hamza Dağ'ın hedeflerini projelere döktüğünü anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bizlere düşen hep beraber omuz omuza hem İzmir'in hem de bütün ilçelerinin üreten Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyan bütün üreticilerin başımızın üzerinde yeri olduğundan hareketle beraber çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak. Onun için İzmir 'dağ' gibi bir belediye başkanına kavuşmak için gün sayıyor. 17 gün sonra inşallah hep birlikte yine beraber olacağız."

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Hamza Dağ ise tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerinin yer aldığı sunumu gerçekleştirdi.

Çiftçilerin refahını artıracak ve yerel ekonomiye katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceklerini belirten Dağ, "Bu alanda ortaya koyacağımız projeleri ise 5 ana başlıkta topladık. Bunlar, 'İzmir Makine Parkları', 'Tarım ve Hayvancılıkta Büyükşehir Destekleri', 'Büyükşehir Tarım ve Hayvancılık Tesisleri', 'İzmir'in Eşsiz Köyleri ve İzmir'in Eşsiz Köylerine Kapsamlı Desteklerimiz' şeklindedir." diye konuştu.

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