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Bakan Yumaklı Kayseri'de ziyaretler gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri'de bazı ziyaretler yaptı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 12:18 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı Kayseri'de ziyaretler gerçekleştirdi
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Vali Gökmen Çiçek'i Talas ilçesindeki çalışma ofisinde ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy ile protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, daha sonra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm'ü makamında ziyaret etti. Üzüm, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen'i de makamında ziyaret etti, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da ziyarette yer aldı.

Ardından, Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen Yumaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Belediye fuaye alanındaki fosil sergisini de gezen Yumaklı'ya, Büyükkılıç tarafından kentteki fosil kazılarına ilişkin bilgi verildi.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

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