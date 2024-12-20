Bakan Yumaklı müjdeyi verdi! Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Kentteki programları kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen "Muş Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katılan Bakan Yumaklı, yaptıkları programlarla üreticilerle bir araya geldiklerini söyledi.

2023'ten itibaren gerçekleştirdikleri önemli yapısal dönüşümlerle Türkiye'nin gıda arz güvenliğini teminat altına alacak uygulamaları anlatmak üzere teşkilattakilerin sahada olmasını istediklerini belirten Yumaklı, şöyle devam etti:



"Bugün mübarek cuma günü, arkadaşlarımız yine Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına sahadalar. Anlatmak istediğimiz, beraberce yapacağımızı söylediğimiz ve bu konuda bütün yasal düzenlemeleri gerçekleştirdiğimiz 1 Eylül'den itibaren bitkisel üretim planlamasını, 1 Ocak'tan itibaren, yani 2024'ün başından itibaren de hayvansal üretime, su ürünlerinin üretim planlamasına hamdolsun başladık. Bu, Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası. Suyu merkeze alarak yapılan üretim planlaması artık hangi ürünün nerede, nasıl üretileceğine ve ne kadar üretileceğine hep birlikte, o ildeki veya o ilçedeki üreticiler, ziraat, ticaret, sanayi odaları, üniversiteler ve bakanlık teşkilatımız birlikte karar verdik ve bunu da uygulamaya aldık. Bu anlamda çok mutluyum."

Bakan Yumaklı, Muş'un, Türkiye'nin en güzel, en verimli ve en büyük ovalarından birine sahip olduğunu dile getirerek, "Burada hangi ürünün nasıl ve ne kadar üretileceğine dair, üretilmesi gerektiğine dair oluşmuş bir üretim kültürü zaten var ancak bunu üretim planlaması kapsamının içinde tekraren istişare ettik. Dönem içinde de bu çabalarımızın meyvelerini almış olacağız. Stratejik ürünler ilk etapta planlama kapsamına alındı. Hububat, baklagil, yağlı tohumlar ve yem bitkileri. Burada hep şöyle söyledik. Bunun en önemli tamamlayıcı unsuru olan destekleme mekanizmasını da bu süreç içinde değiştirdik. Biz 'temel destek vereceğiz' dedik. Bitkisel üretim için planlama ve ürün geliştirme desteği vereceğiz. Temel destekte hangi ürünün bu stratejik ürünlerden üretiyorsanız bunun mazotun yüzde 50'si, gübrenin yüzde 25'ini vereceğiz. Planlamaya dahil olanlara bir bu kadar daha vereceğiz. Su kısıtı olan yerler varsa yine tamamlayıcı destekler olacak." dedi.

Üretimin artması ve verimli şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Yani bir dekarda 300 kilogram ürün alınmasını yeterli görmüyoruz. Buğday için konuşuyoruz. Mesela Muş'un ortalaması bu şekilde ama istiyoruz ki bütün ekilen alanlardan alınan ürün miktarı yine buğdayı örnek vermeye devam edelim 700-800 kilogramlardan aşağı olmasın. Hem desteklerimizi hem de yatırımlarımızı buna göre yönlendirmiş vaziyetteyiz. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz 3 yıl öncesinden ilk defa hangi ürünü ektiğinde ve hangi destekleri alacağını bilecek. Kadın girişimcilere, genç kardeşlerimize tarımsal kredilerden onlara ilave, pozitif ayrımcılık yaptık. Muş ve bölge için önemli olan gezginci arıcılık için ilave destekler planladık. Kooperatif ve teşkilat üyelerine yine ilave destekler planladık. Üretimi artırmak için çabalıyoruz. Sizlerin desteğiyle inşallah gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Çiğ süt desteklerinde temel desteğin üzerine yüzde 40 ilave destek sağlanacağını bildiren Yumaklı, şunları ifade etti:

"Özellikle bu bölgede doğan her bir buzağı için temel desteğin yüzde 50'si kadar ilave bir destek vereceğimizi söylemek istiyorum. Yine kendi besilik materyalini üreten işletmelere uygun fiyatlı damızlık ve besilik hayvan vereceğiz. Üreticilerimizin her zaman yanı başında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Cuma günleri destekleri çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bugün de bütün üreticilerimize destek ödemelerini Muş'tan aktarmış olalım. Başta kırsal kalkınma destekleri, yatırımları desteği olmak üzere 331 milyon lirayı bugün itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bu ödemeyle sene başından bugüne kadar çiftçilerimize, üreticilerimize yatırmış olduğumuz destek tutarı 78 milyar lirayı buldu. Üreten üreticilerimizin analarının ak sütü gibi helaldir. Daha fazla üretmek sizden, destek olmak da bizden. Gelecek yıl için biliyorsunuz bu direkt destekler miktarını 135 milyar liraya çıkardık. Hep beraber üreteceğiz. Bu memleketin Türkiye Yüzyılı'nda tarımsal üretim anlamında üzerine bir taş ve bir tuğla birlikte koymuş olacağız."

Muş'ta yapılan yatırım ve hizmetlere değinen Yumaklı, Muş'un şeker pancarı üretimi açısından önemli bir merkez konumunda olduğunu belirtti.

Yumaklı, iki yerli şeker tohumunun üreticilerin hizmetine sunulacağını dile getirerek, "Birçok yatırım var ama bunların arasından özellikle Muş için önemli olan içme suyu konusunu 80 kilometre uzunluğunda isale hattıyla Arıncık regülatöründen vatandaşlarımıza ulaştırdık. Muş'un 2045 yılına kadar su problemini bu manada çözmüş olduk. Hayırlı olsun. Yine bu projeye 25 kilometre isale hattını da dahil ediyoruz. 2025 yılının nisan ayı itibarıyla projesi tamamlanmış olacak. Ülkeye katkıda bulunan bütün çiftçilerimize huzurlarınızda canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Avni Çakır da "İlimiz tarım ve hayvancılık memleketi. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın ilimizde ciddi yatırımları söz konusu. Hem bitmiş hem devam eden hem de planlanan yatırımların devreye girmesiyle ilgili ilimiz tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'de en önde gelen iller arasına girecek." diye konuştu.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ve sektör temsilcileri katıldı.