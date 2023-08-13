Bakan Yumaklı, Pınarbaşı'nda ziyaretlerde bulundu

Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin kapanış programına katılmak için dün ilçeye gelen Bakan Yumaklı, Kerte köyünü ziyaret etti.



Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, bir süre sohbet ettiği hemşehrilerinin taleplerini dinledi.



Yumaklı, daha sonra orman yangınları ve sulama ihtiyacında kullanılmak üzere inşa edilecek gölet alanında incelemelerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Pınarbaşı-Cide arasındaki mesafeyi 120 kilometreden 60 kilometreye düşürecek dağ yolu hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, Kerte Seyir Terası'nı da ziyaret ettikten sonra Kastamonu'dan ayrıldı.