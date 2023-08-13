İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı, Pınarbaşı'nda ziyaretlerde bulundu
Güncel

Bakan Yumaklı, Pınarbaşı'nda ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ziyaretlerine devam etti.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı, Pınarbaşı'nda ziyaretlerde bulundu
ABONE OL

Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin kapanış programına katılmak için dün ilçeye gelen Bakan Yumaklı, Kerte köyünü ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yumaklı, bir süre sohbet ettiği hemşehrilerinin taleplerini dinledi.

Yumaklı, daha sonra orman yangınları ve sulama ihtiyacında kullanılmak üzere inşa edilecek gölet alanında incelemelerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Pınarbaşı-Cide arasındaki mesafeyi 120 kilometreden 60 kilometreye düşürecek dağ yolu hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, Kerte Seyir Terası'nı da ziyaret ettikten sonra Kastamonu'dan ayrıldı.

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
  • kastamonu
  • pınarbaşı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.