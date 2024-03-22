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Bakan Yumaklı, Şanlıurfa'da katıldığı iftar programında konuşma yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'AK Parti'nin AK belediyeciliğiyle, gerçek belediyeciliğiyle diğerlerinin arasında çok bariz ve kalınca bir çizgi vardır. O da birileri vadeder, yapmaz. Birileri söyler, yapar.' dedi.

AA22 Mart 2024 Cuma 20:41 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı, Şanlıurfa'da katıldığı iftar programında konuşma yaptı
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Yumaklı, Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaköprü ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, tüm İslam aleminin ramazanını kutladı.

Şanlıurfa'ya ilk fırsatta tekrar geleceğini ve daha uzun süre kalacağını belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Cenabıhak bizleri bayrama ve bayramlara ulaştırsın. 31 Mart seçimleri için kaldı şurada 8 gün. Bizler elbette en doğruyu memleket için, millet için, halk için, vatandaşın daha iyi, daha konforlu şartlarda yaşaması için, kimler ne vaatte bulunmuşsa ben de hepimiz de ona oy vereceğiz. Yalnız şu farkı hepimiz biliyoruz. AK Parti'nin AK belediyeciliğiyle, gerçek belediyeciliğiyle diğerlerinin arasında çok bariz ve kalınca bir çizgi vardır. O da birileri vadeder, yapmaz. Birileri söyler, yapar. Dolayısıyla ben 31 Mart'ta yaptıklarını ve yapacaklarını söyleyen değerli Başkan'ım Zeynel Abidin Beyazgül'e ve bütün ilçe belediye başkanlarına başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum."

Programa, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Hikmet Başak, Adburrahim Dusak, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile vatandaşlar katıldı.

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