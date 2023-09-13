Bakan Yumaklı: Su Temin Projesi'nin, KKTC için hayati öneme sahip olduğunun farkındayız

Bakan Yumaklı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki bir otelde düzenlenen, KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı Açılış Toplantısı'nda konuştu.

KKTC'nin su ve toprak kaynaklarının durumunu uzun vadeli olarak ortaya koyacak olan Su ve Toprak Kaynakları Master Planı açılış çalışmasının hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, suyun vazgeçilmez bir nimet olduğunu ve bütün canlıların biyolojik yaşamını ve insan faaliyetlerini ayakta tuttuğunu aktardı.

Yumaklı, suyun, aynı zamanda ekonomik faaliyetler için de son derece önemli bir unsur olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde son 21 yılda suyla alakalı çok önemli ve geniş kapsamlı yatırımlar gerçekleştirildi. Son derece önemli tesisleri tamamlayarak aziz milletimizin kullanımına sunduk." ifadelerini kullandı.

Bunlar yapılırken, KKTC'nin de su meselesini çözmek adına çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Yumaklı, şunları söyledi:

"Bunun için de KKTC Su Temin Projesi gerçekleştirildi ve hayata geçirildi. Bu güzide projeye 'Asrın Projesi' denmesine vesile olan su altından geçiş hattı da tamamlanarak Anadolu'nun suyu Kuzey Kıbrıs'a iletilmiş oldu. Bugün itibariyle hizmete alınan dağıtım hatlarıyla KKTC'deki belediyelerin tamamına Anadolu'nun suyu ulaşmış durumda. Halihazırda, KKTC'de herhangi bir içme suyu problemi, sıkıntısı bulunmamaktadır."

Bakanlık olarak sulama suyu temini ile alakalı olarak yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü aktaran Yumaklı, "Su Temin Projesi'nin, KKTC için hayati öneme sahip olduğunun farkındayız. Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları sebebiyle, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a içme-kullanma, sanayi ve sulama amaçlı su götürülmesi, aynı zamanda KKTC'nin de kalkınması için son derece önemli bir önemli bir husus." şeklinde konuştu.

KKTC İÇME SUYU DEPO BAĞLANTI HATLARI" ÇALIŞMASININ İHALESİ TAMAMLANDI



İçme suyu meselesinin çözüldüğü gibi sulama suyu meselesinin de el ele verilerek çözüleceğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüz itibariyle 5,7 kilometre uzunluğundaki Güzelyalı ve Mesarya Ovaları İletim Tüneli, 18 bin 730 dekar araziye sulama suyu temin edecek Orta Mesarya İletim Hattı 1. kısım işleri tamamlanarak hizmete sunulmuştu. 44 kilometre uzunluğundaki Mesarya Ovasına sulama suyu iletecek iletim hattının ikinci kısım ihalesi de yapılmış durumda. Bu hattın getireceği su ile Mesarya Ovası da suya kavuşmuş olacak. Sulu tarım ile beraber bu coğrafya hakikaten farklı bir görünüme bürünecek."

Yumaklı, bunun yanı sıra, 93 yerleşim yerine su temin edecek 207 kilometre uzunluğundaki, "KKTC İçme Suyu Depo Bağlantı Hatları" çalışmasının da ihalesinin tamamlandığını kaydetti.

Su kaynaklarının korunması konusunda da çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz bu projelerin ve hayata geçireceğimiz projelerin toplam tutarı 31 milyara ulaştı. Şimdiye kadar bunun 15 milyar lirası harcandı." diye konuştu.