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Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Türkiye Yüzyılı Tarım ve Orman Vizyonu'nu hayata geçirmeye başladıklarını belirterek, 'Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız.' ifadesini kullandı.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 16:56 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız
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Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, girdi maliyetlerini düşürecek, verimliliği artıracak, tarımı dijitalleştirecek, yönetimi sadeleştirecek, üretim ve üretici odaklı bir "yüzyıl" başladığını bildirdi.

Küresel ısınma, salgın, savaşlar ve doğal afetlerin tarımı daha da stratejik bir konuma getirdiğine dikkati çeken Yumaklı, tarımsal üretim ve girdilerde ezberlerin bozulduğunun altını çizdi.

Yumaklı, tarımsal dönüşümün kaçınılmaz hale geldiğine işaret ederek, "Yeni dünyanın yeni üretim normallerini 'Türkiye Yüzyılı'nda bizler yazacağız. Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılaya sahip ülkesi Türkiye yazacak, fedakar ve cefakar Türk çiftçisi yazacak. Kazanan üreticimiz olacak. Kazanan güvenli ve makul fiyatla gıdaya erişen tüketicimiz olacak. Kazanan Türkiye ve Türkiye dostları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK ÜZERE TARİHİ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Köklü geçmiş, 21 yıllık tecrübe ve ilk günkü heyecanla yola daha güçlü devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, değişimin öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve işaret ettiği hedefler doğrultusunda "Türkiye Yüzyılı Tarım ve Orman Vizyonu"nu hayata geçirmeye başladıklarını bildirdi.

Yumaklı, üretimin ilk aşamasından son tüketim kademesine kadar planladıkları yapısal adımları tek tek gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gübre ve mazot gibi girdi kalemlerinde dışa bağımlılığı azaltmak üzere tarihi adımlar atacağız. Gıda ile ilgili enflasyona sebep olan etkenleri ortadan kaldıracağız. Bakanlık teşkilatımız çok çalışacak ama en çok da bu dönüşümü gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Genç kardeşim, Türkiye Yüzyılı seninle başlasın."

  • Türkiye Yüzyılı
  • Tarım ve Orman Bakanı
  • İbrahim Yumaklı

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