Bakanı Karaismailoğlu: 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısın 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık

AA 23 Aralık 2021 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:54

Karaismailoğlu, Kırıkkale'de Karayolları 44. Şube Şefliğinin açılış töreninde, Türkiye'de 19 yıl önce başlayan yeni ulaşım ve iletişim çağının daha da hızlanarak gelişim ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini vurguladı.

Bunun da ulaşım ve haberleşme alanlarında bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen ve dünyayı coğrafyamıza entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürece işaret ettiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar yaşandığı gibi bundan sonra da ulaşım ve haberleşme sektörlerinin, başta ekonomi olmak üzere her alandaki gelişmenin ana lokomotifleri olarak Türkiye'nin geleceği için önemli roller üstleneceği anlamına gelmektedir. Ülkemiz adına başlattığımız yeni dönüşüm sürecinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bize büyük sorumluluk düşüyor. Bu bilinçle ülkemizin ihtiyaçlarını tespit ediyor, planlamalarımızı yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine kuruyoruz."

Karaismailoğlu, bu hedefler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yol medeniyettir" diyerek kendilerine açtığı müreffeh yolda, vatana ve millete kar kış demeden hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Ulaşım, iletişim ve altyapıdan sorumlu Bakanlık olarak Türkiye'yi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirdiklerini ve yurdun geleceğine ışık tutmak üzere çalıştıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızca eskimiş, bozuk yollar kısa bir sürede çağın ihtiyacına uygun olarak çift şeritli yollara dönüştü. Eski ekipmanlar yerine, son derece teknolojik araçları bünyemize kattık. Birileri gibi şikayet etmedik, hep çalıştık. 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına Bakanlığımızca yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira yatırım yaptık. Bunun 698 milyarını kara yollarına harcadık. Bugün, 2003 yılındaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 28 bin 530 kilometrenin üzerine çıkardık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 724 kilometreye ulaştırdık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 600 kilometre artırarak 650 kilometreye yükselttik."

- "BÖLÜNMÜŞ YOLLARIMIZ SAYESİNDE YILDA 22 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLADIK"

Karaismailoğlu, bölünmüş yollar sayesinde ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye yükselttiklerini, yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdiklerini bildirdi.

Artan taşıt sayısına rağmen güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sayesinde kazalarda can kayıplarının azaldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2003-2020 yılları arasında araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği yüzde 150 düzeyinde artmasına rağmen altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık. Bölünmüş yollarımız sayesinde yılda 22 milyar lira tasarruf sağladık. Yaklaşık 4,5 milyon ton daha az karbon emisyon gerçekleştirdik. İş gücü olarak da yaklaşık 315 milyon saat, bir başka deyişle 12 milyar 965 milyon lira tasarruf ettik. Bölünmüş yolların yanı sıra ülkemizdeki tüm yolların yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli olması hususuna da büyük önem vermekteyiz. 2003-2020 yılları arasında yılda ortalama 14 bin 20 kilometre asfaltlama çalışması yaptık. BSK yol uzunluğunu 29 bin kilometreye ulaştırdık. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki 68 bin 541 kilometre bölünmüş yol ağının yüzde 42'sini BSK durumuna getirdik."

- "KIRIKKALE, BAŞKENT ANKARA'NIN DOĞUYA AÇILAN KAPISIDIR"

Karaismailoğlu, çiftçinin tarlasındaki ürünün, sanayicinin ürettiği malın ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ulaşması, esnafın daha güvenli ticaret yapması için Türkiye'nin her ilini bölünmüş yollarla birbirine bağladıklarını vurguladı.

İnşa ettikleri her bir kilometre yolla, köprü, viyadük ve tünelle ülkenin her köşesinin artık Türkiye'nin merkezi olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız bu yatırımlarımızdan elbette Kırıkkale de hak ettiği payı aldı, almaya da devam edecek. Yozgat-Sivas üzerinden doğuya, Çorum üzerinden Orta Karadeniz'e, Kayseri üzerinden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'ya uzanan yolların kavşak noktasındaki Kırıkkale, Başkent Ankara'nın doğuya açılan kapısıdır. Özellikle son yıllardaki sanayi yatırımlarımız sayesinde Kırıkkale büyüyerek bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Son 40 yıldır Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Kırıkkale 44. Şube Şefliği yerleşkesi de Kırıkkale'nin hızla genişleyen yerleşim alanı içerisinde kaldı. Bu nedenle bugün açılışını yaptığımız bu birimimizi, hizmetlerini daha uygun yürütebileceği bir noktaya taşıdık. Burada çağın ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilecek modern bir tesis kurduk. Ankara-Kırıkkale kara yolunda 30 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni şeflik ile Karayollarımız Kırıkkale ve civarına çok daha etkin hizmet verecek."

Karaismailoğlu, soğuk havanın etkilerinin yoğun hissedilmeye başlandığını, kış gününde açtıkları yeni tesisin, özellikle karla mücadele kapsamında çok daha etkin faaliyetler yürütebileceğini ifade etti.

Karayolları Genel Müdürlüğünce bu kış mevsiminde de 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadelenin devam edeceğini, yollarda can ve mal güvenliğini sağlayacak önlemlerin artırılacağını aktaran Karaismailoğlu, "Karla mücadele çalışmaları, yurt genelinde 446 karla mücadele merkezindeki 11 bin makine ve ekipman, aynı zamanda da 13 bin personelle yürütülüyor. Ayrıca, kritik kesimlerde görevlendirilen 890 karla mücadele aracı kameralarla, 4 bin 500 karla mücadele aracı ise araç takip sistemi ile takip ediliyor. 540 bin ton tuz, 340 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton üre, karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldı." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları ile açılan kapanan yollar ve anlık trafiğin, monitörlerle takip edildiğini dile getirdi.

Merkezlerden hava ve yol durumunun her daim izlenebildiğini, böylece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda derhal müdahale edilerek, ilgililerle koordinasyon sağlandığını belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışma ve alınan önlemler kadar önemli bir diğer konuda karlı ve buzlu yolları kullanan vatandaşlarımıza düşen sorumluluklardır. Öncelikle tüm vatandaşlarımızdan kar ve tipinin yoğun olduğu anlarda eğer elzem bir durum yoksa hem kendilerinin hem de kara yolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olmamalarını rica ediyorum. Bu vesileyle yollarımızın açık kalması için canla başla çalışan tüm kara yolu ekiplerimize ve emniyet güçlerimize de teşekkür ediyorum."

- "KENDİ UYDUSUNU YAPABİLEN DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINDA YERİMİZİ ALACAĞIZ"

Karaismailoğlu, 2003 yılından bugüne hizmet öncelikli olan yaklaşımları neticesinde Türkiye'ye birçok eser kazandırdıklarını söyledi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi nice dev ulaştırma projesini tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını belirten Karaismailoğlu, "Haberleşme alanında ülkemizi ilklerle tanıştırdık. TÜRKSAT 5A haberleşme uydumuzu bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Haziran ayında da hizmete aldık. Geçen hafta TÜRKSAT 5B haberleşme uydumuzu uzay vatana gönderdik. TÜRKSAT 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmaları TUSAŞ'ta devam ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde kendi uydusunu yapabilen dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, ana motivasyon kaynaklarının, milli ekonomik bağımsızlık için olmazsa olmazlarının bütünsel kalkınmaya sağladığı katma değer olduğunu anlattı.

Bu uğurda, hep birlikte büyüyeceklerini, kazanacaklarını ve yükseleceklerini ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kara yolu ağımıza yaptığımız yatırımlar, mühendisimizden işçilerimize, teknisyenlerimizden yüklenicilerimize kadar bir bütün olarak ortaya koyduğumuz irade, emek ve alın terinin ürünüdür. Güçlü bir ulaştırma sisteminin ülkemizde inşa edilmesinde önemli görevler üstlenerek toplum refahına hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda daha nice büyük projeleri hayata geçirerek halkımıza hizmet etmeyi, dünyaya örnek olmayı sürdüreceğiz."

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Karayolları işçileri kurdele keserek, tesisin açılışını gerçekleştirdi.

İşçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Karaismailoğlu, tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.