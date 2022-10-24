Bakanlar Dönmez ve Varank Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, "Türkiye'nin Rüzgarı, İzmir'in Rüzgarı" mottosuyla 1-2 Kasım tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek. Rüzgar enerjisi sektöründe dünyada ve Türkiye'de son bir yılda yaşanan tüm gelişmelerin ele alınacağı, ayrıca gelişen teknolojiler çerçevesinde rüzgarın geleceğinin tartışılacağı Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılışı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ve kamu ile özel sektörden üst düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

"AVRUPA MUHTEMELEN MEVCUT DOĞALGAZINI TASARRUFLU KULLANARAK GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR"

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, kongre öncesinde çevrimiçi olarak konuyla ilgili detayları paylaştı. Enerji krizi konusunda Avrupa'daki gelişmelerin gelecek seneyi kurtarmak için yapıldığını belirten Erden, "Bizde nasıl gaz depolarını doldurmakla ilgili tedbirler yapıldıysa Avrupa'da aynı şekilde bütün ülkeler Almanya başta olmak üzere ulusal doğal gaz depolarını doldurdu. Bu kış çok soğuk ve kötü koşullarda geçmezse Avrupa muhtemelen mevcut doğalgazını tasarruflu kullanarak geçirmeye çalışıyor. Önemli olan gelecek kış; gelecek kış için sadece Almanya'da 5 tane liman yapılıyor. Ama bu da yetmeyeceği için ciddi bir şekilde yenilebilir enerji yatırımlarına, odaklı hidrojene odaklı bir yatırım süreci yürütüyorlar. Bu doğrultuda da yeni tedbirleri önümüzdeki aylarda açıklayacaklar bunu da hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

"BİZİM ÇOK ŞÜKÜR AVRUPA BİRLİĞİ'NİN YAŞADIĞI ŞEKİLDE GİBİ BİR DOĞALGAZ KESİNTİSİ DURUMUMUZ YOK"

Türkiye'de Avrupa'da yaşanan doğalgaz kesintisi durumunun olmadığını dile getiren Erden, "Bizim çok şükür Avrupa Birliği'nin yaşadığı şekilde gibi bir doğalgaz kesintisi durumumuz yok. Olacağını da düşünmüyorum. Fakat arz güvenliği illa arzın kesildiği durumda değil gelecekte böyle bir ihtimal olmaması için her zaman dikkat alınması gereken bir konu. Bir yandan yeşil dönüşüm bir yandan arz güvenliği düşünüldüğü zaman ülkemizde bu yönde tedbirler alıyor. Bu çerçevede biz de 2 hafta önce Bakanlar Mustafa Varank ve Fatih Dönmez'in ardında 130 kişilik bir heyetle Hamburg'da bulunduk. Odağımız enerji dönüşümü çerçevesinde daha fazla yenilebilir enerjiye yatırım yapılması için Avrupalı rüzgar yatırımcılarının ülkeye davet edilmesi bunlarla ikili görüşmeler yapılması bu çerçevede başarılı görüşmeler oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sanayi altyapısının daha verimli hale getirmek için çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Erden, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye hem yenilenebilir enerji yatırımlarında daha fazla yabancı yatırım çekmek hem de Avrupalı sanayiciyi çekmek artı olarak Türkiye'deki sanayi altyapısının daha verimli ve daha yüksek kapasite oranlarında kullanılması sayesinde bir katkı sağlayacak şeklinde düşünüyoruz. Bu önümüzdeki dönemin aslında takip edilecek en sıkı gelişecek konularından birisi olacak."