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Bakanlardan ''Eren Bülbül'' için sosyal medya zinciri

AK Parti Bornova İlçe Gençlik Kolları'nın şehit Eren Bülbül anısına köy okullarına kütüphane yapılması için başlattığı sosyal medya kampanyası, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla sürüyor.

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AK Parti Bornova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Kaya, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül adını taşıyan kütüphaneyi bir köy okulunda kurmak için destek beklediklerini sosyal medya hesabında duyurdu.

Ferhat Kaya, sosyal medyadaki duyuruda AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı da etiketleyince Eren Bülbül kütüphaneleri için sosyal medya zinciri başlamış oldu.

Alpay Özalan'ın kitap bağışı kampanyasına katılması için sosyal medya paylaşımında etiketlediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da destekte bulundu ve pası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a attı.

Kampanya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da destekleriyle yayıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da aralarında yer aldığı partililerin yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı kampanya kapsamında ilçe başkanlığına kolilerle kitap gönderimi başlatıldı.

- TÜM TÜRKİYE'YE YAYILDI

AK Parti Bornova Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyayı bir köy okuluna destek sağlamak amacıyla başlattıklarını kaydederek, okullara kuracakları kütüphanelere 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül adını vereceklerini belirtti.

Bakanların katılımıyla sosyal medya zincirinin Türkiye gündemine geldiğini ifade eden Kaya, "İşin aslı bir köy okuluna kütüphane kurmayı düşünüyorduk. Şu ana kadar yapılan bağışlar 10 kütüphaneye yetecek düzeyde. Kargolar geliyor. Umarım devamı gelir. Biz bu projenin öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Ferhat Kaya, ihtiyaç sahibi köy okullarına yapılacak kütüphanelerde Eren Bülbül'ün anısını yaşatacak resim ve yazıların yer alacağı bilgisini de verdi.

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