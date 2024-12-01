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Bakanlık 3 kişinin hayatını kaybettiği vahim olayda yeni gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin harekete geçti. Bakan Işıkhan'ın bakanlığın müfettiş görevlendirdiğini ve süreci yakından takip ettiklerini söyledi olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

DHA1 Aralık 2024 Pazar 07:31 - Güncelleme:
Bakanlık 3 kişinin hayatını kaybettiği vahim olayda yeni gelişme
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan, 3 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan ve 3 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında kaynak yaparken çıktığı değerlendirilen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Genel Müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mobilya fabrikasında yangın

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