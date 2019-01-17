Bakanlık 5 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini bildirdi. Bakan Selçuk, 'Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak' dedi.
- AA
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