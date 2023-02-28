İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2023 Salı / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8756
  • EURO
    20,0917
  • ALTIN
    1106.15
  • BIST100
    5237.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık açıkladı: Erkenek Göleti'nde tehlikeli bir durum yok
Güncel

Bakanlık açıkladı: Erkenek Göleti'nde tehlikeli bir durum yok

Tarım ve Orman Bakanlığı, deprem bölgesindeki illerden Malatya'da bulunan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nde tehlike oluşturacak bir durum tespit edilmediğini bildirdi.

AA28 Şubat 2023 Salı 18:10 - Güncelleme:
Bakanlık açıkladı: Erkenek Göleti'nde tehlikeli bir durum yok
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nin gövde bölümünde kaymalar olduğu iddiaları üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde yer alan 140 baraj ve göletin, DSİ Genel Müdürlüğünün alanındaki uzman personelinden oluşan 88 kişilik ekip tarafından ivedilikle incelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada birtakım iddialara konu olan Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi de diğer baraj ve göletler gibi yerinde kontrol edilmiştir. 11 Şubat'ta DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyet, Erkenek Göleti ve Sulama Tesisi'nde, gölet gövdesi, dolusavak yapısı, kret ve vana odasında incelemelerde bulunmuş olup, tehlike arz edecek bir sorun olmadığını tespit etmiştir. Gölette Aralık 2022'de su tutulmaya başlanmış olup tesis henüz sulamaya açılmamıştır. Su seviyesi halihazırda minimum düzeyde olan Erkenek Göleti'nde, çevre güvenliğini tehdit eden bir sorun bulunmamaktadır. Deprem bölgesindeki tüm baraj ve göletler rutin olarak ve titizlikle incelenmektedir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.