Bakanlık açıklama yapmıştı: Uşak'ta zehirlenenlerin sayısı 35'e çıktı

Uşak'ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde öğlen saatlerinde verilen yemeklerden sonrasında 19'u çocuk 24 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Zehirlendikleri belirlenen hastaların tedavisi anında başlarken saatler ilerledikçe zehirlenen kişi sayısında da artışlar oldu.

Daha sonra hastaneye sevk edilenlerle birlikte 25'i çocuk ve 10'u kadın olmak üzere 35 kişiye zehirlenme şüphesiyle tedavi uygulandığı bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuk aynı yemek firmasından alınan mamul yemekten yedikleri öğle yemeği sonucu bu akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülmüştür. Hastanede serum takılarak ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukların hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedavisi tamamlananlar taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin öğle yemeği menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşa yönlendirildiği belirtilen açıklamada, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadın ve çocukların durumunun yakından takip edildiği kaydedilmişti.