İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5514
  • EURO
    25,4681
  • ALTIN
    1484.03
  • BIST100
    5554
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık açıklama yapmıştı: Uşak'ta zehirlenenlerin sayısı 35'e çıktı
Güncel

Bakanlık açıklama yapmıştı: Uşak'ta zehirlenenlerin sayısı 35'e çıktı

Uşak'ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde zehirlenenlerin sayısı 35'e yükseldi.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 00:52 - Güncelleme:
Bakanlık açıklama yapmıştı: Uşak'ta zehirlenenlerin sayısı 35'e çıktı
ABONE OL
Uşak'ta Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde öğlen saatlerinde verilen yemeklerden sonrasında 19'u çocuk 24 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Zehirlendikleri belirlenen hastaların tedavisi anında başlarken saatler ilerledikçe zehirlenen kişi sayısında da artışlar oldu.

Daha sonra hastaneye sevk edilenlerle birlikte 25'i çocuk ve 10'u kadın olmak üzere 35 kişiye zehirlenme şüphesiyle tedavi uygulandığı bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuk aynı yemek firmasından alınan mamul yemekten yedikleri öğle yemeği sonucu bu akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülmüştür. Hastanede serum takılarak ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukların hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedavisi tamamlananlar taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin öğle yemeği menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşa yönlendirildiği belirtilen açıklamada, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce kadın ve çocukların durumunun yakından takip edildiği kaydedilmişti.

  • Uşak
  • zehirlenme
  • Kadın Konuk Evi ve Çocuk Evleri Sitesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.