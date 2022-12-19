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Bakanlık: 'Çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' iddiasına suç duyurusunda bulunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Sevgi Evi'nde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığı, söz konusu izlerin alerjik reaksiyona bağlı olduğuna dair doktor raporu bulunduğu, iddia ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

DHA19 Aralık 2022 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Bakanlık: 'Çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' iddiasına suç duyurusunda bulunulacak
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Sevgi evinde kalan 11 yaşındaki çocuğun yüzünde sigara söndürüldü' başlıklı haber için açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Söz konusu haberde adı geçen anne G.K., 18 Aralık 2022 tarihinde bakanlığımıza bağlı kuruluşta kalan kızı B.N.S.'yi ziyareti esnasında yüzünde görülen izlerin sigara yanığı izi olduğunu iddia etmiştir. B.N.S. ve kuruluştaki nöbetçi personel tarafından anneye, 'izlerin sigara izi olmadığı, çocuğun aile hekimi tarafından muayene edildiği ve cilt problemi gerekçesiyle polikliniğe yönlendirildiği' bilgisi verilmiştir. Anne, çocuğun beyanına rağmen yüzünün fotoğraflarını çekerek farklı kişilerle paylaşmıştır. Anne G.K.'nin çocuğunu hastaneye muayene amacıyla götürme talebi üzerine B.N.S. bir devlet hastanesine yönlendirilmiş ve izlerin alerjik reaksiyona bağlı olduğu, çocuğun yüzünde, vücudunda herhangi bir istismara veya şiddete bağlı ize rastlanmadığına ilişkin rapor alınmıştır" denildi.

G.K. hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek, "İstanbul İl Müdürlüğümüz, kuruluşumuza yönelik olarak asılsız beyanlarda bulunan G.K. adlı şahıs ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunacak, teyide muhtaç iddiaları haberleştiren internet sitesinin tekzip yayınlaması için de yasal haklarını kullanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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