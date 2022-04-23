İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2022 Cumartesi / 22 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık duyurdu! 81 ilde 'kumar, tombala, oyun makineleri' uygulaması
Güncel

Bakanlık duyurdu! 81 ilde 'kumar, tombala, oyun makineleri' uygulaması

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulamasında 87 kişinin gözaltına alındığını, 81 iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldığını açıkladı.

DHA23 Nisan 2022 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde 8 bin 485 ekip, 29 bin 894 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında; 19 bin 878 iş yeri ve 474 dernek kontrol edildi. Denetimlerde 87 kişi gözaltına alındı, 618 aranan şüpheli yakalandı. 130 şüpheli hakkında adli işlem, 421 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 81 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı. Ayrıca, 6 tabanca, av tüfeği, 34 mermi, kuru sıkı tabanca, kesici alet, 7 oyun ve kumar makinesi, 10 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 120 adet kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için materyal ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.