Bakanlık duyurdu! 81 ilde 'kumar, tombala, oyun makineleri' uygulaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde 8 bin 485 ekip, 29 bin 894 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında; 19 bin 878 iş yeri ve 474 dernek kontrol edildi. Denetimlerde 87 kişi gözaltına alındı, 618 aranan şüpheli yakalandı. 130 şüpheli hakkında adli işlem, 421 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 81 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı. Ayrıca, 6 tabanca, av tüfeği, 34 mermi, kuru sıkı tabanca, kesici alet, 7 oyun ve kumar makinesi, 10 tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 3 bin 120 adet kaçak sigara ve çok sayıda kumar oynanması için materyal ele geçirildi.