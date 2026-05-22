İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7504
  • EURO
    53,086
  • ALTIN
    6668.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık duyurdu! Araçlarda ''Pense ve tornavida''nın zorunlu olduğu iddiasına yalanlama
Güncel

Bakanlık duyurdu! Araçlarda ''Pense ve tornavida''nın zorunlu olduğu iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara ilişkin yönetmelikte yeni bir değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

IHA22 Mayıs 2026 Cuma 12:56 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu! Araçlarda ''Pense ve tornavida''nın zorunlu olduğu iddiasına yalanlama
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı belirtilerek, yeni bir düzenleme bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlerde yer alan "pense, tornavida ve benzeri ekipmanların araçlarda zorunlu hale getirildiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

21 Mart 2012 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar arasında kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri, patinaj zinciri ve çekme halatı gibi ekipmanlar yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.