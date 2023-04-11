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Güncel

Bakanlık duyurdu: Bin 788 çocuk ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuktan 1788'inin ailelerine teslim edildiğini, 79 çocuğun kuruluş bakımına alındığını bildirdi.

AA11 Nisan 2023 Salı 00:13 - Güncelleme:
Bakanlık duyurdu: Bin 788 çocuk ailelerine teslim edildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığını, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1788 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada 41 çocuğun hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 22 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 479 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir."

DEPREM BÖLGESİNDE YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Bakanlık, deprem bölgesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarından hizmet alan 533 yaşlı ve 1133 engelli ile bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen 270 yaşlı ve 955 engellinin farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini de bildirdi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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