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Kamuya şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 10 Mart'ta 419 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 11:15 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:15
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya noter huzurunda, eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirilecek. Atama töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 10 Mart'ta Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Törende kurayla kamu kurum ve kuruluşlarında avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, redaktör, ressam, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli işçi unvanlarındaki kadrolara atama yapılacak. Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 63'e ulaşacak.

Atama sonuçları aynı gün saat 18.00 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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