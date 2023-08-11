İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,046
  • EURO
    29,7631
  • ALTIN
    1668.33
  • BIST100
    7430.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık görevlileri gümrük kapısında yakaladı
Güncel

Bakanlık görevlileri gümrük kapısında yakaladı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 2 bin 850 kaçak kaktüse el koydu.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 10:41 - Güncelleme:
Bakanlık görevlileri gümrük kapısında yakaladı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir otobüs şüpheli görülerek incelemeye alındı. Otobüs, gümrük işlemlerinden sonra ekipler tarafından x-ray taramasına yönlendirildi.

Taramada aracın bagajında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine, ekipler fiziki arama gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan detaylı fiziki aramalar sonucu, çay kolileri içinde kağıt peçeteler arasına gizlenmiş farklı tür ve boyutlarda kaktüs olduğu belirlendi. Çeşitli renk ve şekillerdeki kaktüslerin kayıt dışı olarak ülkeye sokulmak istendiği anlaşıldı.

Operasyonda ele geçirilen toplam 2 bin 850 kaktüs Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya ilişkin Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

  • kaktüs kaçak ticaret
  • gümrük operasyonu
  • Sarp Gümrük Kapısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.