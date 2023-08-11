Bakanlık görevlileri gümrük kapısında yakaladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir otobüs şüpheli görülerek incelemeye alındı. Otobüs, gümrük işlemlerinden sonra ekipler tarafından x-ray taramasına yönlendirildi.

Taramada aracın bagajında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine, ekipler fiziki arama gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan detaylı fiziki aramalar sonucu, çay kolileri içinde kağıt peçeteler arasına gizlenmiş farklı tür ve boyutlarda kaktüs olduğu belirlendi. Çeşitli renk ve şekillerdeki kaktüslerin kayıt dışı olarak ülkeye sokulmak istendiği anlaşıldı.

Operasyonda ele geçirilen toplam 2 bin 850 kaktüs Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya ilişkin Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.