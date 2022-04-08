İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2022 Cuma / 7 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7536
  • EURO
    16,0462
  • ALTIN
    916.376
  • BIST100
    2382.08
Güncel

Bakanlık görüntüleriyle birlikte duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, atış görüntüleri paylaşıldı.

DHA8 Nisan 2022 Cuma 11:47 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 11:47
ABONE OL

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanında 19'uncu Motorlu Piyade (Balıkesir) ve 57'nci Topçu (İzmir) Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti icra edildi. Kahraman Mehmetçik, atışlarda kabiliyetlerini başarıyla ortaya koydu" denildi.

Bakanlık ayrıca atış faaliyetinin görüntülerini de paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.