İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık harekete geçti! İlk deniz üstü RES için aday belli oldu
Güncel

Bakanlık harekete geçti! İlk deniz üstü RES için aday belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) için aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan etti.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 12:09 - Güncelleme:
Bakanlık harekete geçti! İlk deniz üstü RES için aday belli oldu
ABONE OL

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga'daki 4 deniz üstü RES alanının Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında aday YEKA olarak belirlendiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"09/10/2016 tarih ve 29852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında aşağıda sayısal bilgileri (.kml) verilen alanlar Denizüstü RES Aday YEKA olarak belirlenmiş olup söz konusu alanların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilmesine yönelik detay çalışmalara başlanmıştır."
  • deniz üstü rüzgar
  • enerji santrali
  • YeKa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.