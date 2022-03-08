İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2022 Salı / 5 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,4862
  • EURO
    15,7637
  • ALTIN
    938.696
  • BIST100
    2001.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık harekete geçti! 'Stokçuluk' ve 'Fiyatları etkileme' yapan firmaların cezaları artacak
Güncel

Bakanlık harekete geçti! 'Stokçuluk' ve 'Fiyatları etkileme' yapan firmaların cezaları artacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başlatılan çalışmaya göre, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 'stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezaları artırılacak. Son günlerde yaşanan ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Adalet Bakanlığı, harekete geçti.

DHA8 Mart 2022 Salı 10:08 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 10:08
ABONE OL

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TCK'nın 240'ıncı maddesinde düzenlenen 'stokçuluk' suçundaki cezalar artırılacak. 240'ıncı maddede düzenlenen 'Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilen cezalar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çıkarılacak.

237'NCİ MADDEYE DE DÜZENLEME

TCK'nın 237'nci maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme' suçunun da cezası artırılacak. 237'nci maddede yer alan 'İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir' düzenlemesindeki cezalar artırılarak, bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis getirilecek. Öte yandan Bakan Bozdağ, dün katıldığı toplantıda, "Stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp, yeniden düzenleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

  • stokçuluk
  • fiyat etiketleme
  • ceza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.