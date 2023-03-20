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Bakanlık son güncel sayıyı duyurdu: Bin 718 çocuk teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 1718 çocuğun, başvurucuların kimlik doğrulaması sonrası ailelerine teslim edildiğini, 85 çocuğun tedavisinin ardından kuruluş bakımına alındığını, 110 çocuğun ise tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
Bakanlık son güncel sayıyı duyurdu: Bin 718 çocuk teslim edildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1718 çocuğun ailesine teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"110 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 85 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 42 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 2 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 411 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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