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Bakanlıktan Antalya'da selden etkilenenlere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, psikososyal ekipleriyle Kumluca ve Finike'de selden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirterek, toplam 51 personelin 253 hanede 607 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verdiğini bildirdi.

AA13 Aralık 2022 Salı 19:20 - Güncelleme:
Bakanlıktan Antalya'da selden etkilenenlere destek
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Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Psikososyal ekiplerimiz ile Kumluca ve Finike'de selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Toplam 51 personelimiz ile 253 hanede 607 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık." ifadelerini kullandı.

2,5 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Kumluca'da yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Yanık, "İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon lira kaynak aktardık." bilgisini verdi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Antalya
  • Derya Yanık

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