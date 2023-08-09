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Bakanlıktan ''Devlet korumasındaki çocuğa cinsel istismar'' iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, 'Cinsel istismara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu devlet koruması altına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 20:45 - Güncelleme:
Bakanlıktan ''Devlet korumasındaki çocuğa cinsel istismar'' iddiasına ilişkin açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, cinsel istismara maruz bırakılan bir çocuğun devlet koruması altına alındıktan sonra yine aynı şeyleri yaşadığının iddia edildiği haberler üzerine açıklama yayımladı.

Bakanlıkı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında "Cinsel istismara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu devlet korumasına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı" başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A., Bakanlığımız kurum bakımına alınmasından önce cinsel istismara maruz kalmış ve bu olay nedeniyle 2020 yılından itibaren Bakanlığımızca koruma ve bakım altına alınmıştır. B.A.'ya yönelik cinsel istismar isnadı ile açılan davada sanıklar tutuklu olup yargılama devam etmektedir.

Çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetleri uzman ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır.

Rehabilitasyon süreci devam eden B.A.'nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı ve her kurumdan izinsiz ayrıldığında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca teslimi sağlanmıştır.

B.A.'nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar ilgili Bakanlıklarla iş birliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir.

B.A.'nın hali hazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " ifadeleri kullanıldı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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