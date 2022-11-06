Bakanlıktan ''İstanbul'da hava kirliliği tehlikeli seviyelere dayandı'' iddiasına yalanlama

Bazı basın organlarında yer alan "İstanbul'da hava kirliliği zirve yaptı" başlıklı habere ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Sürekli İzleme Merkezi (SİM) açıklamada bulundu. Sürekli İzleme Merkezi, söz konusu haberde geçen iddiaları yalanladı.

6 Kasım İstanbul hava kalitesi hakkında hazırlanan bilgi notunda konu hakkında değerlendirmede bulunuldu.

Kentlerde hava kirliliğine neden olan faktörler; kirleticilerin varlığı, topoğrafya ve coğrafik koşullar ile meteorolojik şartlardır. Meteorolojik koşulların en önemlisi ise Enverziyon (Sıcaklık Terselmesi) durumunun oluşmasıdır. Sıcaklığın yükseklikle azalacağı yerde artış göstermesi durumuna sıcaklık terselmesi ya da enverziyon denilmektedir.

Enverziyon durumunda, rüzgar yok denecek kadar az olacağından, su buharı ve atmosferik kirleticiler yükselemeyecek, yatay yönde de taşınma olmayacak, kirletici konsantrasyonu artarak, hava kirliliği sorunu yaşanabilmektedir.

Enversiyon, öncelikle doğal, meteorolojik bir olaydır. Kentlerimizde meydana gelen enverziyon olaylarının büyük çoğunluğu, havanın açık olduğu durumlarda, gece ve sabah erken saatlerde oluşmaktadır. Bu nedenle meydana gelen enverziyon durumu, genellikle öğlen saatlerine doğru yer yüzeyinin ısınmasıyla birlikte ortadan kalkmaktadır.

Meteorolojik koşullardan dolayı (yüksek basınç, inversiyon, çok zayıf rüzgar hızı, durgun hava) atmosferde yayılan partikül maddelerin ve gaz kirleticilerin dağılmayıp zamanla yere çökmesi sonucunda kirleticilerde bir miktar yükselme beklenmektedir ki bu da olağan bir durumdur.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sayfasında 06.11.2022 günü sabah saatleri ile ilgili olarak Enversiyon Risk Haritasında sabah saatlerinde ORTA DERECELİ, öğle saatlerinde ise ortadan kalkacağı görülmektedir.

Yurdumuz üzerinde birkaç günden beri Yüksek Basınç Sistemi bulunmakta olup yağış ve yatay ve düşey yönde hava hareketi bulunmamaktadır. Rüzgar yok denecek kadar çok düşük hızda esmekte olup hava durgun ve meteorolojik olarak orta şiddette inversiyon vardır. Meteorolojik koşulların (yüksek basınç, inversiyon, çok zayıf rüzgar hızı, durgun hava) bir iki gün daha devam etmesi beklenmektedir.

Yukarıda izah edilen meteorolojik koşullar nedeniyle hava kirliliğinde bir miktar artış olacağı tahmin edilse bile, bu durum mevsim koşullarında yaşanabilecek olağan bir durumdur.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 365 adet istasyon ile ölçülen hava kalitesi ölçüm sonuçları sürekli olarak takip edilmekte ve anlık olarak da www.havaizleme.gov.tr internet adresinden ve geliştirilen mobil uygulamalar ile de cep telefonlarından halkın bilgisine sunulmaktadır. Kamuoyunun istasyonlardan elde edilen sonuçları takip etmeleri ve varsayımlara, Bakanlık tarafından teyit edilmemiş haberlere itibar etmemeleri önemlidir.