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Bakanlıktan 'locals' kelimesini siyasi malzeme yapanlara tepki: Tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in ABD'de katıldığı bir panelde Türkçesi 'yerel halk' anlamına gelen İngilizce 'locals' kelimesini kullanmasına ilişkin, 'Konunun uzmanları, terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez' açıklamasını yaptı.

DHA22 Nisan 2024 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
Bakanlıktan 'locals' kelimesini siyasi malzeme yapanlara tepki: Tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in ABD temasları çerçevesinde bir panelde kullandığı ekonomi/finans terminolojisinde yer alan 'locals' kelimesinin siyasi malzeme yapılmaya devam edilmesini hayretle izliyor ve bu açıklamayı zaruri görüyoruz. Konuşmanın ilgili bölümünde Sayın Bakanımız dezenflasyonu desteklemek için programın güçlendirileceği, yapısal reformlara hız verileceği, uluslararası yatırımcıların Türk varlıklarına güçlü ilgisinin bulunduğu ve yerel yatırımcıların enflasyonun düşeceğine ikna edilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Konunun uzmanları da terminolojide rutin olarak kullanılan bu kelimenin 'yerel yatırımcıları' ifade ettiğini defalarca belirtmiştir. Dolayısıyla, ekonomi ve finans çevreleri tarafından sıklıkla kullanılan ve kabul görmüş bu ifade üzerinden Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e atfedilen tuhaf ve akıl dışı söylemler kabul edilemez. Kasıtlı ve bilinçli bu ithamları da şiddetle kınıyoruz" denildi.

  • local investors
  • economic terminology
  • finance sector

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