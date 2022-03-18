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  • Bakanlık'tan Lütfü Savaş'a tepki: Açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır
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Bakanlık'tan Lütfü Savaş'a tepki: Açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yalan açıklamayla milleti tahrik etmeye çalıştığını belirterek, Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

DHA18 Mart 2022 Cuma 07:56 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 07:58
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Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir. Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz."

  • İsmail Çataklı
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