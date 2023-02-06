Bakanlıktan Malatya'daki özel bakım merkezi ile ilgili açıklama: Hiçbir mağduriyet yaşanmamaktadır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireylerin kurum dışına çıkarılmasına ilişkin çıkan haberler ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Merkez üssü Kahramanmaraş-Elbistan olarak 13.24'te gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremin Malatya'da hissedilmesi ile deprem esnasında özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireylerin bahçeye ve kurum dışına çıkarıldığı belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır."