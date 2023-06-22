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Güncel

Bakanlıktan ''yaşlı ve engelli aylıkları'' tutarlarına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından bazı basın yayın organlarında yayınlanan yaşlı ve engelli aylıkları tutarlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 12:27 - Güncelleme:
Bakanlıktan ''yaşlı ve engelli aylıkları'' tutarlarına ilişkin açıklama
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da belirlenen yeni asgari ücret sonrasında gerçekleşen artışın, bazı basın yayın organlarınca "yaşlı ve engelli aylıkları"na da aynı oranda uygulanarak güncellendiğinin görüldüğü belirtilerek, "Paylaşılan 'güncel' yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisi verildi.

Bakanlıkça hak sahiplerine ödenen yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede bahse konu aylıklara ilişkin ödeme tutarları 2022 sayılı kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve memur aylık katsayısına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla 1 Temmuz 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yaşlı aylığı ve engelli aylıkları tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak memur aylık katsayısı sonrasında hesaplanabilecektir."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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  • engelli aylığı

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