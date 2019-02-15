Bakan Akar: Soçi'deki Üçlü Zirve) İyi çalışmalar yapıldı. Her şey güzel olacak
Milli Savunma Bakanı Akar Soçi'deki Üçlü Zirve ile ilgili, 'İyi çalışmalar yapıldı. Her şey güzel olacak' dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu Üçlü Zirve ile ilgili, "İyi çalışmalar yapıldı. Her şey güzel olacak" şeklinde konuştu.
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