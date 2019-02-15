Bakan Akar: Soçi'deki Üçlü Zirve) İyi çalışmalar yapıldı. Her şey güzel olacak Milli Savunma Bakanı Akar Soçi'deki Üçlü Zirve ile ilgili, 'İyi çalışmalar yapıldı. Her şey güzel olacak' dedi.