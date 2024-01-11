Bakıma getirilen yat alev aldı

Yangın akşam saatlerinde Marmaris Bozburun Yarımadası'nda faaliyet gösteren bir firmanın çekek, bakım ve onarım sahasında meydana geldi. Elektrik arızası nedeniyle bakıma getirilen yatlardan birinden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler hemen alarma geçti. Kısa sürede acil durum düzenine geçerek yangına müdahale eden firma çalışanları itfaiye ekipleri bölgeye gelinceye kadar yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın çıkan yatta maddi hasar oluşurken alevler bölgedeki diğer deniz araçlarına sıçramadan söndürüldü.