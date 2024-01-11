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Bakıma getirilen yat alev aldı

Muğla Marmaris'te bakıma alınan bir yatta elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yat firması çalışanları tarafından kısa sürede müdahale edilen yangın itfaiye ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar söndürüldü.

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 06:54 - Güncelleme:
Bakıma getirilen yat alev aldı
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Yangın akşam saatlerinde Marmaris Bozburun Yarımadası'nda faaliyet gösteren bir firmanın çekek, bakım ve onarım sahasında meydana geldi. Elektrik arızası nedeniyle bakıma getirilen yatlardan birinden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler hemen alarma geçti. Kısa sürede acil durum düzenine geçerek yangına müdahale eden firma çalışanları itfaiye ekipleri bölgeye gelinceye kadar yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın çıkan yatta maddi hasar oluşurken alevler bölgedeki diğer deniz araçlarına sıçramadan söndürüldü.

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