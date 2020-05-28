Bakırköy için cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Bakırköy cuma namazı kılınacak camilerin listesi

Bakırköy'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiilerin listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bakırköy'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Bakırköy cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Bakırköy için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Bakırköy ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.
BAKIRKÖY'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
AMİNE HATUN CAMİ
ATAKÖY ÖMER DURAK CAMİ
ATAKÖY YUNUS EMRE CAMİ
BASINKÖY CAMİ
FLORYA CAMİ
FLORYA ŞENLİKKÖY CAMİ
FLORYA YENİ CAMİ
HACI MEVLÜT NALBANT CAMİ
HEZARFEN AHMET ÇELEBİ CAMİ
REŞADİYE CAMİ
YENİMAHALLE CAMİ
YEŞİLYURT CAMİ
KARTALTEPE ÇAMLIK CAMİ
İNCİRLİ CAMİ
HACI MEHMET ÖZDEMİR (YEŞİL) CAMİ
İNCİRLİ FATİH CAMİ
YEŞİLKÖY MECİDİYE CAMİ
FİLDAMI ALANI
SALI PAZARI YERİ