Bakırköy için cuma namazı kılınacak camiler hangileri? İşte Bakırköy cuma namazı kılınacak camilerin listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:15 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:15

Bakırköy'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiilerin listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bakırköy'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Bakırköy cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Bakırköy için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Bakırköy ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

BAKIRKÖY'DE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AMİNE HATUN CAMİ

ATAKÖY ÖMER DURAK CAMİ

ATAKÖY YUNUS EMRE CAMİ

BASINKÖY CAMİ

FLORYA CAMİ

FLORYA ŞENLİKKÖY CAMİ

FLORYA YENİ CAMİ

HACI MEVLÜT NALBANT CAMİ

HEZARFEN AHMET ÇELEBİ CAMİ

REŞADİYE CAMİ

YENİMAHALLE CAMİ

YEŞİLYURT CAMİ

KARTALTEPE ÇAMLIK CAMİ

İNCİRLİ CAMİ

HACI MEHMET ÖZDEMİR (YEŞİL) CAMİ

İNCİRLİ FATİH CAMİ

YEŞİLKÖY MECİDİYE CAMİ

FİLDAMI ALANI

SALI PAZARI YERİ

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER